Fethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 250 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi serbest bırakıldı. Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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