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Fethiye’de Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı

16.02.2021 19:27 | Son Güncelleme:
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Fethiye’de Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan kadını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.İsmail İlemin (67) idaresindeki 06 DZ 8073 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi’nde 344/3 sokakta ilerlerken tanıdım birsini almak için geri manevra yapınca su olmayan kanala devrildi.Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde sıkışan Ayşe İlemin (61) Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince araçtan çıkarıldı.Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürülen İlemin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla’nın Fethiye İlçesinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan kadını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.
İsmail İlemin (67) idaresindeki 06 DZ 8073 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi’nde 344/3 sokakta ilerlerken tanıdım birsini almak için geri manevra yapınca su olmayan kanala devrildi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde sıkışan Ayşe İlemin (61) Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince araçtan çıkarıldı.
Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürülen İlemin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye’de Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı

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