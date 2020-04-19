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Fethiye’de polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.Korona virüsü (Covid -19) nedeniyle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi.Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanmasından dolayı hayvan severler sokak hayvanlarına yem götüremez olunca polis ekipleri devre girdi.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri kimsesiz sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.Hayvan severler polis ekiplerine teşekkür etti.

Fethiye’de polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.
Korona virüsü (Covid -19) nedeniyle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi.
Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanmasından dolayı hayvan severler sokak hayvanlarına yem götüremez olunca polis ekipleri devre girdi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri kimsesiz sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
Hayvan severler polis ekiplerine teşekkür etti.

Fethiye’de polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı

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