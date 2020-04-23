YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de polisler sokakta, vatandaşlar balkonda İstiklal Marşı okudu

Fethiye’de polisler sokakta, vatandaşlar balkonda İstiklal Marşı okudu

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 22:48 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muğla’nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan’ı kutlamak için vatandaşları saat 21.00’da balkonlara ve camlara İstiklal Marşını okumak için davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için saat 21.00’da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bayrak sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Emre Cemil Süel koordinesinde Tuzla Mahallesinde polis ekipler Türk Bayrağı açarak balkonlarda bulunan vatandaşlar ile birlikte istiklal marşı okudular.
Daha sonra 23 Nisan şarkılarının çalınmasının ardından vatandaşlar polisleri uzun süre alkışladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Muğla Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polisliğe ilgi duyan miniğe sürpriz

Polisliğe ilgi duyan miniğe sürpriz

Polis uygulama noktasına çarparak durabildi

Polis uygulama noktasına çarparak durabildi

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Bodrum’u Coşturan Parti

Bodrum’u Coşturan Parti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.