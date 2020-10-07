YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Fethiye’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

MUĞLA HABERLERİ  | 07.10.2020 23:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince ilçede oto galeri işletmeciliği adı altında tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Fethiye’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince ilçede oto galeri işletmeciliği adı altında tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından ekipler, yaptıkları araştırmalarda, galeri sahibi S.G’nin maddi sıkıntı içinde olan kişilere tefe karşılığında para verdiği, borcunu ödeyemeyen kişilerin mallarına el koyduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından şüpheli S.G. ve işbirliği yaptığı düşünülen 6 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde eş zamanlı düzenlenen oerasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada da çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şüphelilerin, en az 10 kişiden 1 milyon lira tefe aldıkları, değeri 1 milyon 500 bin lira olan villaya el koydukları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden oto galeri sahibi S.G ve İ.T. tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hayvansever kadınlardan sokak hayvanları için yardım çağrısı
Hayvansever kadınlardan sokak hayvanları için yardım çağrısı
Kedinin saldırısına uğrayan yavru kuşu doktoru kurtardı
Kedinin saldırısına uğrayan yavru kuşu doktoru kurtardı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Konya’da eroin ve esrar ele geçirildi
Konya’da eroin ve esrar ele geçirildi
Domates yüklü Tır devrildi
Domates yüklü Tır devrildi
Hatay’da bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay’da bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Muğla Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:00
Öğle
12:59
İkindi
16:15
Akşam
18:49
Yatsı
20:03

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Özcan Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Milas’ta uyuşturucu operasyonu, bir kişi tutuklandı
Milas’ta uyuşturucu operasyonu, bir kişi tutuklandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İngiliz Çift Nikahını Amfi Tiyatro'da Kıydı
İngiliz Çift Nikahını Amfi Tiyatro'da Kıydı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.