Fethiye’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince ilçede oto galeri işletmeciliği adı altında tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından ekipler, yaptıkları araştırmalarda, galeri sahibi S.G’nin maddi sıkıntı içinde olan kişilere tefe karşılığında para verdiği, borcunu ödeyemeyen kişilerin mallarına el koyduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından şüpheli S.G. ve işbirliği yaptığı düşünülen 6 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde eş zamanlı düzenlenen oerasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada da çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şüphelilerin, en az 10 kişiden 1 milyon lira tefe aldıkları, değeri 1 milyon 500 bin lira olan villaya el koydukları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden oto galeri sahibi S.G ve İ.T. tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

