YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de yayaya çarpan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Fethiye’de yayaya çarpan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

17.02.2021 20:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarpan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Anıl Çayan’ın (24) kullandığı 48 AED 413 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Haticegül H’ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çayan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Haticegül H’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:45
Öğle
13:26
İkindi
16:27
Akşam
18:56
Yatsı
20:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Mine Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Banu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

GÜNCELEME - Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

GÜNCELEME - Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Tff 3.Lig: Fethiyespor 3 - Tekirdağspor 1

Tff 3.Lig: Fethiyespor 3 - Tekirdağspor 1

Fırtına Akbük’te hasara yol açtı

Fırtına Akbük’te hasara yol açtı

Elektrik kablosunu kesip götürdüler

Elektrik kablosunu kesip götürdüler

Ağaçlar fırtınaya dayanamadı

Ağaçlar fırtınaya dayanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.