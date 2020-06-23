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Fethiye’nin 127 milyonluk yatırımı devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 23.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 Milyon TL yatırım ile startı verilen Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarında bugüne kadar Bin 520 metre kanalizasyon hattı ile 52 adet muayene bacasının imalatı tamamlandı.Geçen Mart ayında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 Milyon TL yatırım ile startı verilen Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarında bugüne kadar Bin 520 metre kanalizasyon hattı ile 52 adet muayene bacasının imalatı tamamlandı.
Geçen Mart ayında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımı ile startı verilen Hisarönü-Ovacık mevkii kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı çalışmalarında 121 Bin metre kanalizasyon hattı, 3 adet Atıksu Terfi İstasyonu, 3 bin 841 adet parsel baca imalatı yapılacak. Çalışmalar sonucunda Hisarönü-Ovacık Mevkiilerinin altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak.
Başkan Gürün, “Altyapısı ile güçlü bir Muğla için çalışıyoruz”
Fethiye için planladıkları yatırımların en önemlisi olan Hisarönü-Ovacık mevkii kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerinin ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “2015 yılında alt yapı yatırımları için Dünya Bankası’na müracaat ettiğimiz ve 2018 yılında onaylanan kredinin yatırım sürecini Bodrum ilçemizde başlatmıştık. Ardından Fethiye ilçemizde Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı için startı verdik. 127 Milyonluk yatırımın en büyük adımı olan 62 Milyon TL’lik kanalizasyon işi ile 121 bin metre kanalizasyon hattı yapılacak. Dünya ve ülkemiz Kovid-19 salgını ile mücadele ederken Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’mız için de tüm tedbirleri aldık. Önceliklerimizi vatandaşlarımızın sağlığı olarak belirledik. Vatandaşlarımızın ve şehrimizin sağlığı için alt yapı yatırımları da büyük önem taşıyor. Salgın nedeni ile turizmde büyük yara alsak da bu durumu fırsata çevirerek yoğunluğun yaşanmadığı bugünlerde alt yapı yatırımlarını hızlandırıp kısa sürede tamamlayabiliriz” dedi.

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