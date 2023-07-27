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Fethiyespor kampı Bolu’ya taşıyacak

27.07.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor kampı Bolu’ya taşıyacak.

Fethiyespor kampı Bolu’ya taşıyacak

Lacivert beyazlılar yeni sezon lig hazırlıklarını teknik direktör Erhan Altın yönetiminde sürdürürken günde çift idmanla lige hazırlanıyor. Fethiyespor teknik direktörü Erhan Altın “ Takım olarak lige iyi şekilde hazırlanıyoruz. 28 Temmuzda Bolu’da kampa gireceğiz. Fethiyespor olarak transfer çalışmaları da devam ediyor” dedi.

Fethiyespor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde günde çift idman olarak gerçekleştirirken lacivert beyazlı kulübün kampı önümüzdeki günlerde Bolu’ya taşıyacağı öğrenildi. Fethiyespor geçtiğimiz günlerde genç oyuncular Furkan Ceylan Işık Kaan Arslan’ı renklerine katmıştı. Lacivert beyazlılar geçiğimiz yılın kaptanı Selçuk Alibaz ile yeniden anlaşmak için Fethiye’ye davet etti. Selçuk Alibazın bu gün yada yarın Fethiye’ye gelmesi beklenirken lacivert beyazlı yöneticiler orta sahaya bir oyuncu daha almak için görüşmelerini sürdürüyor.

Fethiyespor transfer komitesi üyelerinden Uğur Keskin Fethiyespor’da yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini kaydederek “ Hem yeni sezon hazırlığımız hem de transfer çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir takım kuruyoruz. Takımın iskeleti de hazırdı. Genç oyuncular alarak geleceğimizi garanti altına aldık. Ayrıca 28 Temmuzda Bolu kampına gideceğiz. Lig fikstürü çekildi. İlk hafta bay takımız. Bu da iyi oldu. Takıma geç katılan arkadaşlarımızın uyum ve özel maçlar açısından form durumumuz ile ilgili olarak bay takımı olmamız hazırlıklarımıza güç katacaktır” dedi.

Fethiyespor teknik direktörü Erhan Altın ise “Takım olarak lige iyi şekilde hazırlanıyoruz. 28 Temmuzda Bolu’da kampa gireceğiz. Fethiyespor olarak transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni katılan oyuncular takımımıza kısa sürede adapte oluyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

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