YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. FETÖ davasında yeniden yargılanan eski polise 7,5 yıl hapis

FETÖ davasında yeniden yargılanan eski polise 7,5 yıl hapis

ADANA HABERLERİ  | 27.03.2020 12:49 | Son Güncelleme

Adana'daki davada diğer 4 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 5 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılandığı davada, eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık eski Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halil D. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada ilk önce esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Halil D'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği ve örgütsel toplantılara katıldığı dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinini devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, ayrıca diğer sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. yönünden tefrik kararı verilerek yargılamalarına ayrı bir esas üzerinden devam edilmesini istedi.

Sanık Halil D, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Halil D'yi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına karar verdi.

Heyet, dört sanık yönünden ise dava dosyasının tefrik edilmesine karar vererek yargılamalarına ayrı bir esas üzerinden devam edilmesini kararlaştırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
esas hakkındaki mütalaa FETÖ/PDY davası Karar Sanık savunması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Adana Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:03
Yatsı
20:19

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Esin Eczanesi
Seyhan
Galen Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Konak Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.