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FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.12.2020 17:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyonda örgüt üyeliği suçlaması ile iki kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken diğer şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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