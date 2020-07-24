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FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.07.2020 15:00 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Ç. ile avukat katıldı.

Sanık Hasan Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamları ile ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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