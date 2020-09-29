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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan eski komiser yardımcısı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Y.D. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, gizli tanık "Garson"dan elde edilen hafıza kartı bilgilerine göre sanığın, FETÖ'ye bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini ve 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde polislere, "jandarma gelirse fevri davranmayın, silahınızı verin" dediği yönünde tanık beyanları bulunduğunu vurgulayarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Daha önceki celselerde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunduğunu ve 2012 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında soruların önceden kendilerine gösterildiğini öne süren sanık Y.D. ise pişman olduğunu belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.D'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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