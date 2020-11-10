FETÖ sanığı hakim-savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim-savcı çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski hakim Hülya A. ile eşi eski savcı Zekeriya A. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, her hangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, örgütsel toplantılara katıldıklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

