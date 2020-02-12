YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift yakalandı

BURDUR HABERLERİ  | 12.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen çift yakalandı

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 yıldır aranan ikisi de öğretmen olan karı koca İstanbul'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı olan S.Ö. ve H.Ö'nün İstanbul'da olduklarını tespit etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan koordinasyon sonucu şüpheliler, saklandıkları evde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.Ö. ise tutuklandı.

Şüpheli karı kocanın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, sürekli adres ve telefon hattı değiştirerek saklanmaya çalıştıkları ve örgütün üst düzey yönetimi ile en alttaki üyeler arasında köprü vazifesi gördükleri iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur eski öğretmen FETÖ/PDY Tutuklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Coronavirüs Kuşadası’na kruvaziyer seferlerini artırdı

Coronavirüs Kuşadası’na kruvaziyer seferlerini artırdı

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Burdur Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:46
Öğle
13:18
İkindi
16:14
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Burdur Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Engin Eczanesi
Merkez
Seçkin Eczanesi
Bucak
Erçelik Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Yeni Tekin Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kolejler, İngiltere Kampından Döndü

Kolejler, İngiltere Kampından Döndü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.