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FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı

12.09.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla aranan kişi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan E.Y. Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümünden ülkeye giriş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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