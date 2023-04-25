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FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 15 yıla kadar hapis istemi

25.04.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, adli kontrol tedbiri uygulanan A.S. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık C.F, "Sanığı örgütsel faaliyetleri nedeniyle tanıyorum. Kendisi örgüt içinde 'Halit' kod adını kullanıyordu. Ayrıca lise son sınıfta bizimle ilgileniyordu. A.S. bizi asker olmamız konusunda yönlendiren ve harp okuluna hazırlayan örgüt üyesiydi. Kendisi örgütsel sohbet toplantılarına da katılıyordu." beyanında bulundu.

Sanığın FETÖ'ye ait hücre evlerinde kaldığı, kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği, 2012-2013 yıllarında örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği ve FETÖ içinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın örgüt içinde "ev abisi", "öğrenci mesulü", ve en son "askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü, il dışındaki askeri öğrencilerin takibini yaptığı, FETÖ'ye ait evlerin ziyaretini yaparak örgüt içi bağlılığın devamını sağladığı, örgütsel ideolojik eğitim verdiği, örgüt üyesi askeri öğrencilere FETÖ elebaşının videolarını izlettirdiği, hakkında somut tutarlı teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğu ve örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca iddianamede, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel sohbet toplantılarını organize ettiği de dikkate alınarak sanık A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede yer verilen savunmasında suçlamaları reddeden sanık A.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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