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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Yalova ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda biri aktif üsteğmen olmak üzere 14 asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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