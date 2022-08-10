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FETÖ'nün eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı

10.08.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) müzahir eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalıştıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye müzahir eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan Ahmet H.A, Ahmet K, Edip E.Y, Fevzi D, Hakan K, Halil T, Mehmet F.P, Muammer D, Serdar S, Serkan Ü. ve Yaşar K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin kurban ve himmet adı altında örgüte para verdikleri, "sohbet" adı altındaki örgütsel toplantılara katıldıklarına dair haklarında ifade olduğu, kapatılan Bank Asya'yı fonlamaya yönelik hesap açtıkları, hesaplarında çok sayıda şüpheli işlem hareketlerinin bulunduğu, örgüt ile iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan PAK Eğitim İş Sendikasına üye oldukları tespit edildi.

Şüphelilerden 2'sinin örgütün kripto haberleşme programlarından olan ByLock programını kullandığı, 6 şüphelinin örgütün çatı yöneticileri ile HTS kayıtlarının olduğu, 5 şüphelinin örgütün basın yayın organlarından olan gazete ve dergilere abone oldukları, bazı şüphelilerin örgüte müzahir Asya Termal Tatil Köyünde konaklama kayıtlarının olduğu belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan HTS kayıtlarında şüphelilerin, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava ve soruşturma yürütülen çok sayıda kişiyle görüşme kayıtlarının olduğu, HTS kaydı olan kişilerin önemli bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

FETÖ adına faaliyet yürüttükleri ve örgütü finanse ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için başsavcılığın talimatıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda İstanbul'da ikamet eden 9, Sakarya ve Kocaeli'de 2 zanlı gözaltına alındı.

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