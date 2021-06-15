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FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı verildi

15.06.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı

Ankara merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüphelilerin, FETÖ'nün iletişim yöntemi ankesörlü ve kontörlü telefonlardan, periyodik ve ardışık arama sistemiyle örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 3'ü eski üsteğmen, 1'i kendi isteğiyle istifa etmiş, 3'ü ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılan, 9'u emekli ve 15'i halen astsubay olarak görev yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 14 ilde düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 27'sini gözaltına aldığı öğrenildi.

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