YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı

FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 26.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı

Samsun'da yakalanan ve FETÖ/PDY'nin sözde asker yapılanmasındaki mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan ve örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu iddia edilen Y.K'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Salıpazarı ilçesinde görevliyken meslekten ihraç edilen veteriner ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlı, dün Tokat'ın Niksar ilçesinde yakalanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Asker mahrem imam Samsun Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Yerel Haberler

BBP’de kongre kararı

BBP’de kongre kararı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Definecilerin planı yarım kaldı

Definecilerin planı yarım kaldı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Samsun Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:53
İkindi
15:55
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Engin Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Şehir Eczanesi
Atakum
Amasya Eczanesi
Kurupelit
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.