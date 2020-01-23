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FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 23.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci tutuklandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bekmezci'nin başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu araştırmalar sonucunda, gizlenmekte olduğu başkası adına kiralanmış Karşıyaka ilçesindeki bir daireye düzenlenen operasyonda yakalandığı anımsatıldı.

Bekmezci'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki
çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu, terör örgütü elebaşı Gülen'in yakın arkadaşlarından olduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt içerisinde 'kadim abi - irşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden
Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde
ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il - bölge - ülke imamlarının dahi üzerinde sözde 'manevi' bir konumda bulunan şüpheli Yusuf
Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki
delillere göre Türk Ceza Kanunu'nun 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından
tutuklanmıştır."

Öte yandan, aynı operasyonda yakalanan ve örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığını" yapan Akif Sarı'nın da sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

- Operasyonun geçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Arslan, tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bekmezci FETÖ Örgüt Tutuklama

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