FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci tutuklandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bekmezci'nin başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu araştırmalar sonucunda, gizlenmekte olduğu başkası adına kiralanmış Karşıyaka ilçesindeki bir daireye düzenlenen operasyonda yakalandığı anımsatıldı.

Bekmezci'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki

çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu, terör örgütü elebaşı Gülen'in yakın arkadaşlarından olduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt içerisinde 'kadim abi - irşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden

Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde

ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il - bölge - ülke imamlarının dahi üzerinde sözde 'manevi' bir konumda bulunan şüpheli Yusuf

Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki

delillere göre Türk Ceza Kanunu'nun 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından

tutuklanmıştır."