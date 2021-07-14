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FETÖ'nün suikast timinin saldırdığı otelde izler muhafaza ediliyor

14.07.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgütün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının hemen ardından suikast timinin saldırdığı oteldeki izler aynen duruyor - Koruma polislerinin kaldığı odadaki kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar, hain saldırının boyutlarını gözler önüne seriyor - Otel yönetimin aldığı karar gereği 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için kullanıma açılmayan ve koruma altına alınan oda, darbe girişimi gecesi yaşananları belgeliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki çatışmanın izleri olduğu gibi muhafaza ediliyor.

FETÖ'nün darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi adına saldırının gerçekleştiği otel odalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı yaptığı odada ve o gece koruma polislerinin bulunduğu binadaki tüm izler korunurken odalarda izlerin silinmemesi için temizlik dahi yapılmıyor.

AA muhabirinin görüntülediği odada, koruma polislerinin kaldığı odadaki mermi izleriyle dolu kapılar, kırık aynalar, delik duvarlar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar görülüyor.

Beş yıldır konaklamaya kapatılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalardaki izler olduğu gibi duruyor.

Binada o gece ortaya çıkan tahribata dokunmayan otel yönetimi, yapı ve odalardaki kurşun izleri ile kırılan tüm malzemeleri odaların kapılarına demir korkuluk yaptırarak koruma altına aldı.

Kırık pencereleri de dış cepheyi kartonpiyerle kaplayarak kapatan otel yönetimi, 15 Temmuz'da hainlere karşı verilen mücadele bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Oteldeki diğer yapılarda ve otel odalarında ise konaklama devam ediyor.

- "Oteldeki izlerin korunması ve gelecek nesile aktarılması çok değerli"

O gece suikast timinin saldırısına tanıklık eden Ersin Tayfur, AA muhabirine, aradan geçen 5 yıla rağmen hala o günleri yaşadığını, gözlerinin önünden şerit gibi geçtiğini söyledi.

Çatışmanın yaşandığı anlarda yanındaki arkadaşlarıyla helalleştiğini belirten Tayfur, "Küllerimizden yeniden doğduk. Burası Çanakkale'nin ruhudur. Oteldeki izlerin korunması ve gelecek nesile aktarılması çok değerli. Gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza bunu anlatmamız lazım." ifadesini kullandı.

-15 Temmuz'da Marmaris

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele, ayrılmasının ardından darbeciler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti. Suikast timinde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.

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