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FETÖ'nün "yabancı öğrenci sorumlusu"nun eylemleri gerekçeli kararda

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.08.2020 11:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'te örgütün hücre evinde yakalanıp, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan FETÖ'nün "yabancı öğrenci sorumlusu" sanık hakkındaki kararının gerekçesi tamamlandı - Kararda, örgüt içerisinde "Barış" kod adını kullanan sanığın 3 ayrı cep telefonundan 47 bin 40 kez ByLock'a giriş yaptığı ve örgütsel talimatları diğer üyelere aktardığı yer aldı

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te örgütün hücre evinde yakalanıp, 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan "yabancı öğrenci sorumlusu" sanığın, 3 ayrı cep telefonundan 47 bin 40 kez ByLock'a giriş yaptığı ve örgütsel talimatları diğer üyelere aktardığı belirlendi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, örgütün "yabancı öğrenci sorumlusu" tutuklu sanık İbrahim K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Kararda, üniversite döneminde örgüt evinde kaldığı belirtilen sanığın daha sonra "Büyük bölge talebe mesulü (BBTM)" olarak 10-15 öğrenci evinden sorumlu düzeyde görev aldığı aktarıldı.

Sanığın sorumlu olduğu evlerin genel ihtiyaçlarıyla ilgilendiği ve örgütsel ideolojinin yerleşmesi için düzenlenen sohbet toplantılarını organize ettiği ifade edilen kararda, İbrahim K'nin örgütün gazetesinde çalışıp yayınların dağıtılmasını sağladığı ve öğrenciler hakkında "çetele" denilen bilgi topladığı kaydedildi.

Sanığın örgütün hücre evinde yakalandığı hatırlatılan kararda, FETÖ elebaşının çağrısıyla başka bankadan kredi çekip örgütün bankasına para yatırarak, destek olduğu bilgisi yer aldı.

- 47 bin 40 kez ByLock'a giriş

Örgüt içerisinde "Barış" kod adını kullanan sanığın 3 ayrı cep telefonunda ByLock kullandığı ve 47 bin 40 kez programa giriş yaptığı aktarılan kararda, ByLock ID numarasının 123212 olduğu, kullanıcı adının "ibrahimen" ve şifresinin "enes.123" olduğu belirtilerek, "Yabancı uyruklu öğrencilerden sorumlu olan sanığın bu sorumluluğu ByLock içeriklerinden de anlaşılmıştır." denildi.

Sanık hakkındaki tanık beyanlarının dosyadaki diğer delillerle uyumlu olduğu vurgulanan kararda, şu görüşlere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı itibarıyla sanığın örgütten aldığı talimatları diğer üyelerine aktardığı, örgütün içinde BBTM olarak görev aldığı, yabancı uyruklu öğrencilerin sorumluluğunu yaptığı ve örgüt tarafından tahsis edilen evde saklandığı anlaşılmıştır. ByLock'un yanı sıra Eagle ve KakaoTalk programlarını kullandığı belirlenen sanığın kastı, eylemlerinin yoğunluğu ve çeşitliliği dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşarak cezaya hükmedilmiştir."

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