FETÖ/PDY firarisi eski MİT mensubu Antalya'da yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi olarak aranan firari eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, aranan eski MİT mensubu şüphelinin Antalya'da olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilmiş eski MİT mensubu S.S'yi saklandığı adreste yakaladı.

Şüphelinin, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından arandığı öğrenildi.

