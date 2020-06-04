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Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.06.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bulunan bir ikamette akşam saatlerinde yangın çıktı.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bulunan bir ikamette akşam saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

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Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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