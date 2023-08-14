Fevzi Çakmak mahallesine dördüncü okul inşa ediliyor

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, 2/B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine ile Vakıf arazilerinde uzun yıllardır yaşanan mülkiyet sorunlarından dolayı kalıcı belediyecilik ve kamu yatırımlarından mahrum kalmıştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009’da göreve geldikten sonra 2/B ve Vakıf arazilerindeki mülkiyet sorunlarını çözerek, mahallede değişim sürecinin önünü açtı.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, tapu sorunları çözülen konut parsellerindeki gecekonduların yerine site tarzı binalar inşa edilmeye başlandı. Ana arter ulaşım yolları olan Hamza Taş Bulvarı ve Mehmet Fatin Gökmen Caddesi gibi yatımlar da mahallenin değerine değer kattı.

SIFIRDAN DÖRT OKULA

Önceki yıllarda çocuklarını, başka mahallelerdeki okullara göndermek zorun kalan Fevzi Çakmak Mahallesi’nin sakinleri, yıllarca bekledikleri okul yatırımlarına da Başkan Tütüncü döneminde kavuştu. Kepez Belediyesinin okul alanlarındaki mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözmesi bölgeye okul yatırımının gelmesinin önünü açtı. Mülkiyet sorunlarının yaşandığı yıllarda bir tane okul binasının olmadığı mahalleye, şimdi dördüncü okul yatırımı geldi.

İKİ LİSE, BİR İLKOKUL

İlçesine 140’dan fazla okul yapılmasına öncülük eden Başkan Hakan Tütüncü, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne, ilk olarak sözünü verdiği Spor Lisesi ile ilkokul binalarının yapılmasını sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca inşa edilen 16 derslikli Antalya Spor Lisesi ve spor salonu ile 24 derslikli Şehit Kazım Esmer İlkokulu geçtiğimiz yıllarda hizmete açılmıştı.

Kepez Belediyesi, 7 bin 135 m2 arsasını okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ederek, Fevzi Çakmak Mahallesi nitelikli bir lise daha kazandırmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, belediyenin tahsis ettiği arsaya 24 derslikli Kütükçü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile atölye binalarını inşa etti.

DÖRDÜNCÜ OKUL ANAOKULU

Eğitim yatırımında altın yıllarını yaşayan Fevzi Çakmak Mahallesi’nin okul öncesi eğitim binası ihtiyacı da karşılandı. Belediyenin, imar katkısında bulunduğu okul alanına 8 derslikli anaokulu inşa ediliyor. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca ihalesi gerçekleştirilen okul, bin 320 metrekarelik arsaya inşa ediliyor. Yüklenici firma, zemin + 1 kat olan anaokulunun yapımını 90 gün içerisinde bitirmeyi planlıyor.

TÜTÜNCÜ İLE KEPEZ’E 140’DAN FAZLA OKUL

Başkan Hakan Tütüncü, belediyenin arsalarını okul yeri olarak tahsis ederek, okul arsalarındaki imar sorunlarını çözerek Kepez’e, son 15 yılda 140’dan fazla okul kazandırdıklarını söyledi. İlçeye yeni okullar kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Başkan Tütüncü, “Bizi en çok okul yatırımları mutlu ediyor” dedi.

“MAHALLEYE VERDİĞİM OKUL SÖZÜNÜ TUTTUM”

Göreve geldiği 2009’da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir tane okul binasının olmadığını hatırlaran Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “ Mahallede okul olmadığı için çocuklarımız, başka mahallelerdeki okullara yürüyerek gidip, geliyorlardı. Tapu ve imar sorununu çözerek, Fevzi Çakmak Mahallemizin çocuklarını okullarla buluşturacağımızın sözünü vermiştik, Devletimizin desteğiyle sözümüzü yerine getirdik. Spor salonlu Antalya Spor Lisesi, 24 derslikli İlkokul, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve atölye binalarını mahallemize kazandırdık. Yetmez, dedik ve gecekondudan modern bir şehre dönüşen mahallemizin okul öncesi eğitim binası ihtiyacını da karşıladık. Antalya Valiliğimiz, imarını yaptığımız okul arsasına 8 derslikli anaokulu inşa ediyor. Bu yatırımla mahallenin eğitimde önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olduk. Devletimizin, hayırseverlerimizin desteğiyle ilçemize eğitim kurumları kazandırmaya devam edeceğiz.”

