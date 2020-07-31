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Fevzipaşa’da işgaliyeye taviz yok

AYDIN HABERLERİ  | 31.07.2020 09:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda hazine arazisi üzerinde yapılan işgaliye ve kaçak yapılara Didim Belediyesi ekiplerince müdahale edilmiş, barakalar, iskeleler, şemsiye ve şezlonglar bölgeye getirilen iş makineleri yardımı ile yıkılarak ortadan kaldırılmıştı.Uygulanan yıkım kararının ardından bir çok kez yeniden işgal edilmeye çalışılan ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işgaller ortadan kaldırılarak vatandaşların kullanımına sunulan Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Sahili yeniden işgal edildi.Zabıta Müdürlüğüne bağlı personellerimizin müdahalesi ile işgale sebebiyet veren unsurlar ortadan kaldırılırken, müdahale esnasından Zabıta Müdürlüğü personeli ve işletme sahipleri arasından zaman zaman sözlü ve fiziki tartışmalar yaşandı.

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda hazine arazisi üzerinde yapılan işgaliye ve kaçak yapılara Didim Belediyesi ekiplerince müdahale edilmiş, barakalar, iskeleler, şemsiye ve şezlonglar bölgeye getirilen iş makineleri yardımı ile yıkılarak ortadan kaldırılmıştı.
Uygulanan yıkım kararının ardından bir çok kez yeniden işgal edilmeye çalışılan ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işgaller ortadan kaldırılarak vatandaşların kullanımına sunulan Fevzipaşa Mahallesi Sahte Cennet Sahili yeniden işgal edildi.
Zabıta Müdürlüğüne bağlı personellerimizin müdahalesi ile işgale sebebiyet veren unsurlar ortadan kaldırılırken, müdahale esnasından Zabıta Müdürlüğü personeli ve işletme sahipleri arasından zaman zaman sözlü ve fiziki tartışmalar yaşandı. Tartışmalar esnasında darp edilen Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.
Konu ile ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Fevzipaşa Mahallemizde yer alan ‘Sahte Cennet’ bölgesinde bulunan işgaliyeleri kaldırarak bölgeyi yeniden halkımıza kazandırdık, görevlerini yapmaya çalışan personellere karşı gerçekleştirilen fiziki ve sözlü müdahaleleri yapan kişilerle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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