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Fiat, tüm bayilerini dijitale taşıdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 13:08 | Son Güncelleme

Müşteriler, fiat.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla dilediği bayinin satış danışmanına bağlanarak görüntülü görüşme yapabilecek

İSTANBUL (AA) - Konfora, güvenliğe, teknolojiye ve tasarıma herkes ulaşabilsin diye çalışan Fiat, tüm bayilerinde görüntülü görüşme hizmetini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, dijital altyapısını genişleterek tüm bayilerinde, online görüşme hizmeti vermeye başladı.

Bu kapsamda, müşteriler fiat.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla dilediği bayinin temsilcisine saniyeler içerisinde bağlanabilecek. Showroom’larda yer alan modellerin online ortamda canlı olarak incelenebileceği sistemde, modellerle ilgili tüm detaylar anında öğrenilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat’ın akıllı teknolojileri herkes için ulaşılır kılma anlayışına dikkati çekerek, daha önce 35 Fiat bayisinde görüntülü görüşme hizmeti verilmekteyken şimdi tüm Türkiye’deki Fiat bayilerinin canlı ve görüntülü görüşme hizmeti vermeye başladığını bildirdi.

Altan Aytaç, şunları kaydetti:

“Fiat markası olarak, konfora, tasarıma, teknolojiye herkes ulaşabilsin diye çalışıyoruz. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, showroom trafiğinin doğal olarak yavaşladığı, insanların evlerinden veya iş yerlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadığı bugünlerde, ulaşılabilir olmak adına altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Görüntülü görüşme uygulamamızı Türkiye genelindeki tüm bayilerimizde devreye aldık ve Fiat showroom’larını müşterilerimizin evine getirdik. Uygulamayla, müşterilerimize olduğu kadar bayilerimize de önemli ölçüde destek olmayı hedefliyoruz. Bireysel ve kurumsal olarak üzerimize düşen önemli sorumlulukları yerine getirerek yaşadığımız bu zorlu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz.”

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