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Fibabanka Mobil'de hediyeler kazanma fırsatı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

30 Nisan‘a kadar Fibabanka Mobil'e giriş yapan müşteriler, 1 adet Vespa Primavera Piaggio, 10 adet Apple iPhone ve 10 adet Apple AirPods Pro’dan birini kazanma şansı elde ediyor

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, mobil bankacılık uygulaması ‘Fibabanka Mobil’i kullanan müşterilerine Vespa, iPhone ve AirPods Pro kazanma fırsatı sunuyor.

Fibabanka açıklamasına göre, müşteri odaklı yaklaşımıyla çok daha hızlı ve kolay bankacılık deneyimi sunmak adına dijital kanallarını kısa süre önce yenileyen banka, mobil bankacılık uygulamasını kullanan müşterileri için ödüllü bir kampanyaya düzenliyor

Bu kapsamda 30 Nisan'a kadar Fibabanka Mobil’e giriş yapan müşteriler, 1 adet Vespa Primavera Piaggio, 10 adet Apple iPhone ve 10 adet Apple AirPods Pro'dan birini kazanma şansı elde ediyor.

- Kazananlar 28 Mayıs'ta açıklanacak

Fibabanka Mobil'i kullanan müşterilerine her hafta yeni bir çekiliş hakkı sunan Fibabanka, hediye kazanan isimleri 28 Mayıs'ta Takvim Gazetesi’nde ilan edecek. Kampanya ile ilgili detaylar ise "fibabanka.com.tr" internet sayfasında yer alıyor.

Ayrıca bankacılık işlemlerinde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Fibabanka, "Anlarız hızla, çözeriz hızla" anlayışıyla yeni hizmetler geliştirmeye ve müşterilerine sürprizler sunmaya devam edecek.

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Fibabanka Mobil

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