SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. FIFA 2021'deki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti

FIFA 2021'deki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.12.2020 22:25 | Son Güncelleme

FIFA, erkek futbolunda gelecek yılki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

FIFA 2021'deki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti

FIFA'dan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamalar ve hayat şartlarının yeteri kadar normale dönmemesi gerekçesiyle erkek futbolunda 2021'de düzenlenmesi planlanan 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca Peru ve Endonezya'nın ev sahipliği haklarını koruyarak organizasyonları 2023'te düzenleyeceği ifade edildi.

Buna göre 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na Peru, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ise Endonezya, 2023'te ev sahipliği yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Rakibe tüküren Thuram'a 6 maç menRakibe tüküren Thuram'a 6 maç men
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile
Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
G.Saray Aytaç Kara'yı kadrosuna katıyor
G.Saray Aytaç Kara'yı kadrosuna katıyor
Christopher Itansi Leverkusen'in listesinde
Christopher Itansi Leverkusen'in listesinde
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIFA 2021'deki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti
FIFA açıkladı! O turnuva iptal...
Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı
Yıldız futbolcu sabah 4'de kaza yaptı! Tutuklandı
Blatter hakkında suç duyurusu
Blatter hakkında suç duyurusu
Rakibe tüküren Thuram'a 6 maç men
Rakibe tüküren Thuram'a 6 maç men
Lewandowski'den itiraf etti! Manchester United...
Lewandowski'den itiraf etti! Manchester United...
Ronaldo'nun ayak izi ölümsüzleşti
Ronaldo'nun ayak izi ölümsüzleşti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.