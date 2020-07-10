YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete geçti

Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete geçti

SİVAS HABERLERİ  | 10.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Akademisyen ve öğrencilerin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri için Prototipleme Atölyesi hizmete başladı.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri amacıyla yapılan Cumhuriyet Teknokent Prototipleme Atölyesi faaliyetlerine başladı.

Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete geçti

Akademisyen ve öğrencilerin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri için Prototipleme Atölyesi hizmete başladı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri amacıyla yapılan Cumhuriyet Teknokent Prototipleme Atölyesi faaliyetlerine başladı. Cumhuriyet Teknokent, proje sahiplerine verilecek ilk üretim desteği ile ülkede ve ilde girişimcilik ekosisteminin daha güçlü bir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Teknokent Prototipleme Atölyesi, fikirlerini ürüne dönüştürüp, fark oluşturmak isteyen girişimcilerin ve girişimci adaylarının bu ekosistemin imkânlarını kullanarak prototiplerini üretmelerini ve projelerini hayata geçirmelerini hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Sivas Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:52

Sivas Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Anadolu Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yeni aldığı otomobiliyle ilk gün kaza yaptı

Yeni aldığı otomobiliyle ilk gün kaza yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.