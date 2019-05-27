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Beşiktaş'tan resmi Abdullah Avcı hamlesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta flaş Abdullah Avcı gelişmesi yaşanıyor! TRT Spor'un son dakika haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı için Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

Beşiktaş'tan resmi Abdullah Avcı hamlesi!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüşmek için başkan Gümüşdağ’dan izin isteyecek.

Şu zamana kadar her iki taraf arasında resmi bir görüşme olmamıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ismi bir süredir gündemdeydi.

Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz hafta "'Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bir kupa hedefimiz var, biz devam edeceğiz" açıklamasını yapmış Avcı ise "Biz aileyiz, gecede kahvaltıda da beraberiz. Başkan genelde hep böyle bu açıklamayı yaptı. Ama sonuçta kulübün menfaatleri, benim düşüncelerim, yaşadığım sonuçlar, duygular nedir onun değerlendirmesini yaparız. Ya kulüple ilgili hedeflere devam ederiz ya da başka bir şey varsa ona göre devam ederiz." şeklinde cevaplamıştı.

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