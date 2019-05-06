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Fikret Orman: Bülent Yıldırım art niyetliydi ve maçı şaibeli hale getirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman, "Hakem Bülent Yıldırım ilk dakikadan itibaren vücut dili itibariyle maça yanlı başladı. Art niyetliydi ve maçı şaibeli hale getirdi" dedi.

Fikret Orman: Bülent Yıldırım art niyetliydi ve maçı şaibeli hale getirdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Beyaz TV canlı yayınına bağlandı ve maçın hakemi Bülent Yıldırım'a büyük tepki gösterdi.

İşte Fikret Orman'ın çarpıcı açıklamaları...

"Hep futbola pozitif bir katkı sağlayalım, güzelliklerle anılsın, maçın öncesinde hakemler maça müdahil olmasın, teknik adamlar tayin etsin derim. Hep bu yönde mesajlar vermeye gayret ediyorum. Ne hikmetse, ligin bitmesine yakın Galatasaray maçlarını Galatasaray Stadı'nda oynuyoruz. Son 5 senede böyle oldu. Bunların ikisinden galip ayrılıp, şampiyon olduk. 5 senedir Galatasaray Stadı'nda ligi bitiriyoruz.

HAKEM MAÇA YANLI BAŞLADI
Futbol yöneticileri için en kolay şey, olayı birine refere etmektir. Ben yönetici olarak bunu hiç benimsemem. Futbolcular da, teknik adamlar da, hakemler de gününde olmayabilir ama mesele iyi niyetli olmalarıdır. Bütün hayatım boyunca futbolun içindeyim, hakemlerin vücut dilini anlayabilecek zekada ve tecrübedeyim. Taç ayağına değdi, değmedi, o yorumlara çok girmek istemiyorum. Orada tenkit edilmesi gereken, biziz, kendimiziz. Hakem ilk dakikadan itibaren vücut dili itibariyle maça yanlı başladı. Bu tecrübedeki bir hakemin bu hataları yapmasını normal karşılamam benim için mümkün değil. Eyyamcılık ve pozisyon almak, hakemin işi değildir.

HAKEM MAÇI ŞAİBELİ HALE GETİRDİ
Hakemin vücut dilinden ne demek istediğini anlarsınız. Maçın başından beri etki altında olan bir hakem öne çıktı. Saklandığı halde oyunun ortasında bariz hatalar yaptı. Mesela penaltı pozisyonu penaltı değil, bana göre ofsayt da değil! Ama penaltı kesin değil. Eski bir başkan 'Kaşar hakemler' falan demişti. Biz bunların değişmesi için çok mücadeleler ettik, pozitif duruşlar sergiledik. Bugünkü hakem rezaletin üstüydü. Galatasaray kazandı, kazanabilir. Bu maçı kaybetmemizi de hakeme bağlamıyorum ama bugün hakem art niyetliydi ve maçı şaibeli hale getirdi. Buna hakkı yoktu, buna ihtiyacı da yoktu.

YAZIKTIR, GÜNAHTIR
Beşiktaş tecrübesindeki takım, 2 taçtan böyle gol yemez, biz kendi öz eleştirimizi yaparız. İşin özüne geldiğimizde hakemin işi vaziyeti idare etmek, eyyamcılık değildir. Doğru çalar, yanlış çalar ama bugünkü maçın hakemi maça çıktığında aklında bir şey vardı. Bu haftadan beri hakemleri yönlendirmek isterken, biz bunlar geride kaldı dedik. Bunlar geride kaldı ama hakemler duruyor orada. Bunların artık bitmesi lazım, yazıktır, günahtır.

TARAFTARLAR BANA HAKARET EDİYOR
Taraftarlar üzülüyor, bana mesajlar atıyor, bazıları hakaret ediyor. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bu tecrübedeki bir hakemin bunları yapması nedeniyle çok üzgünüm. Futbol bir tek Türkiye'de oynanan bir oyun değil. İngiltere'de de, İspanya'da da, Almanya'da da oynanıyor. Siz Almanya'da maçtan evvel Rummenige'nin çıkıp da hakemle ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Futbol, futbol adamları tarafından oynanan bir oyun.

KAMUOYUNU YÖNLENDİRME, BASKI ALTINA ALMA VAR
Futbol, yöneticiler ve başkanlar tarafından pozisyon almayla oynanan bir oyun değil. Bizde yöneticiler değişti ama bu zihniyetin değişmesi lazım. Bizde eski alışkanlıklar var, kamuoyunu yönlendirme, baskı altına alma. Buna uyanlar var. Bu tecrübedeki bir hakem, eyyamcılık yaparak sahaya çıkıyor. Ben bunu okuyorum.

YEMEZLER YANİ!
Bugün Bülent Yıldırım sahaya aklında bir fikir ile çıkmış. Caner'e sarı kart verdi. Allah'ını seversiniz ya! Lens'e verilen sarı kart, Vida'ya verilen sarı kart. Maç 2-0 olduktan sonra Beşiktaş lehine hareketler. Yemezler yani! Fenerbahçe maçı da, aynı hakem, ilk yarıda 3-0 bitti. İkinci yarıda başka hareketler. Böyle hakemleri örnek yaparsanız, alttan gelenler de bunları izleyecek. Bunlar, mesleklerine dönsünler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bunlardan hakem makem olmaz.

BİZANS OYUNCULAR İÇİNDE DEĞİLİM
Beşiktaş maçı kaybetti, Bülent Yıldırım düdüğü assa ne olur! Düdüğü assın, biz taraftara şirin gözükelim falan. Ben Bizans oyunları içinde değilim. 3. Lig'den hakem getirin, bundan daha iyi olur ya! Benim gördüğümü, bu Sabri Çelik görür, Mustafa Çulcu görür, Muhittin Boşat görür. Benim gördüğümden de çok daha iyisini görürler. Ben görüyorsam, onlar yüz bin defa görüyordur.

HAKEMDEN MEDET UMAN NAMERTTİR
Senelerce başkanlık yapan yöneticiler gidiyor ama bu düzenin değişmesi lazım. Bunun için temizlik yapmak lazım. Hakemden medet uman namerttir. Hakemden beklentim düzgün maç yönetsin. VAR sistemi mesela, VAR sistemine gidecek bir pozisyon bırakmadı hakem! Şimdi MHK'ya gitsem ne olacak, 3 puan geri mi gelecek? Şimdi Alanyaspor ile maçımız var, o çıksın bir açıklama yapsın, biz yapalım, Şenol hoca çıksın, yapsın; Sergen hoca çıksın bir açıklama yapsın. Dünyada böyle mi yürüyor futbol?"

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Neler oluyor bu kara kargalarda tineri çeken alıyor eline mikrofonu. Ne dedikleri de anlaşılmıyor.
hakemlerin arkasındayız diyen kimdi sezon başında şimdi ağlamayı kesin
buda hep ekmegin içinden olsun diyor .. negüzel isterseniz hep siz şampiyon olun kimse olmasın iyi olur dimi.. zibidi
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