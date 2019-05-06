Fikret Orman: Bülent Yıldırım art niyetliydi ve maçı şaibeli hale getirdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Beyaz TV canlı yayınına bağlandı ve maçın hakemi Bülent Yıldırım'a büyük tepki gösterdi. İşte Fikret Orman'ın çarpıcı açıklamaları... "Hep futbola pozitif bir katkı sağlayalım, güzelliklerle anılsın, maçın öncesinde hakemler maça müdahil olmasın, teknik adamlar tayin etsin derim. Hep bu yönde mesajlar vermeye gayret ediyorum. Ne hikmetse, ligin bitmesine yakın Galatasaray maçlarını Galatasaray Stadı'nda oynuyoruz. Son 5 senede böyle oldu. Bunların ikisinden galip ayrılıp, şampiyon olduk. 5 senedir Galatasaray Stadı'nda ligi bitiriyoruz. HAKEM MAÇA YANLI BAŞLADI

Futbol yöneticileri için en kolay şey, olayı birine refere etmektir. Ben yönetici olarak bunu hiç benimsemem. Futbolcular da, teknik adamlar da, hakemler de gününde olmayabilir ama mesele iyi niyetli olmalarıdır. Bütün hayatım boyunca futbolun içindeyim, hakemlerin vücut dilini anlayabilecek zekada ve tecrübedeyim. Taç ayağına değdi, değmedi, o yorumlara çok girmek istemiyorum. Orada tenkit edilmesi gereken, biziz, kendimiziz. Hakem ilk dakikadan itibaren vücut dili itibariyle maça yanlı başladı. Bu tecrübedeki bir hakemin bu hataları yapmasını normal karşılamam benim için mümkün değil. Eyyamcılık ve pozisyon almak, hakemin işi değildir. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Gökhan Gönül'den olay hakem sözleri! Maç sonu patladı! 'İstediklerimi söylersem ceza alırım'

HAKEM MAÇI ŞAİBELİ HALE GETİRDİ

Hakemin vücut dilinden ne demek istediğini anlarsınız. Maçın başından beri etki altında olan bir hakem öne çıktı. Saklandığı halde oyunun ortasında bariz hatalar yaptı. Mesela penaltı pozisyonu penaltı değil, bana göre ofsayt da değil! Ama penaltı kesin değil. Eski bir başkan 'Kaşar hakemler' falan demişti. Biz bunların değişmesi için çok mücadeleler ettik, pozitif duruşlar sergiledik. Bugünkü hakem rezaletin üstüydü. Galatasaray kazandı, kazanabilir. Bu maçı kaybetmemizi de hakeme bağlamıyorum ama bugün hakem art niyetliydi ve maçı şaibeli hale getirdi. Buna hakkı yoktu, buna ihtiyacı da yoktu. YAZIKTIR, GÜNAHTIR

Beşiktaş tecrübesindeki takım, 2 taçtan böyle gol yemez, biz kendi öz eleştirimizi yaparız. İşin özüne geldiğimizde hakemin işi vaziyeti idare etmek, eyyamcılık değildir. Doğru çalar, yanlış çalar ama bugünkü maçın hakemi maça çıktığında aklında bir şey vardı. Bu haftadan beri hakemleri yönlendirmek isterken, biz bunlar geride kaldı dedik. Bunlar geride kaldı ama hakemler duruyor orada. Bunların artık bitmesi lazım, yazıktır, günahtır.

TARAFTARLAR BANA HAKARET EDİYOR

Taraftarlar üzülüyor, bana mesajlar atıyor, bazıları hakaret ediyor. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bu tecrübedeki bir hakemin bunları yapması nedeniyle çok üzgünüm. Futbol bir tek Türkiye'de oynanan bir oyun değil. İngiltere'de de, İspanya'da da, Almanya'da da oynanıyor. Siz Almanya'da maçtan evvel Rummenige'nin çıkıp da hakemle ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Futbol, futbol adamları tarafından oynanan bir oyun. KAMUOYUNU YÖNLENDİRME, BASKI ALTINA ALMA VAR

Futbol, yöneticiler ve başkanlar tarafından pozisyon almayla oynanan bir oyun değil. Bizde yöneticiler değişti ama bu zihniyetin değişmesi lazım. Bizde eski alışkanlıklar var, kamuoyunu yönlendirme, baskı altına alma. Buna uyanlar var. Bu tecrübedeki bir hakem, eyyamcılık yaparak sahaya çıkıyor. Ben bunu okuyorum. YEMEZLER YANİ!

Bugün Bülent Yıldırım sahaya aklında bir fikir ile çıkmış. Caner'e sarı kart verdi. Allah'ını seversiniz ya! Lens'e verilen sarı kart, Vida'ya verilen sarı kart. Maç 2-0 olduktan sonra Beşiktaş lehine hareketler. Yemezler yani! Fenerbahçe maçı da, aynı hakem, ilk yarıda 3-0 bitti. İkinci yarıda başka hareketler. Böyle hakemleri örnek yaparsanız, alttan gelenler de bunları izleyecek. Bunlar, mesleklerine dönsünler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bunlardan hakem makem olmaz.