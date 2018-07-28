SPOR

Fikret Orman: Tosun paşa gitti, Roco Paşa geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.07.2018 11:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Roco transferine Guti’nin olumlu raporu sonrasında onay verdiği öğrenildi. Fikret Orman, Enzo Roco transferini, “Tosun Paşa gitti, Roco Paşa geldi” sözleriyle yorumladı.

Fikret Orman: Tosun paşa gitti, Roco Paşa geldi!

Yeni sezon öncesinde Dusko Tosic’i Guangzhou RF’e, Matej Mitrovic’i de Club Brugge’e gönderen Beşiktaş, stoper hattını Meksika ekibi Cruz Azul’la yollarını ayıran Şilili futbolcu Enzo Roco’yla takviye etmişti. 25 yaşındaki savunmacının transfer sürecine FANATİK ulaştı.

Avusturya kampında teknik direktör Şenol Güneş’in ekibine katılan Guti’den Roco’yla ilgili olarak araştırmada bulunmasını isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Güney Amerika Futbolu’nu yakından takip eden İspanyol çalıştırıcıdan gelen olumlu rapor sonrasında transfere onay verdiği öğrenildi.

Medel de etkili oldu

Roco’yla ilgili olarak Şili Milli Takımı’ndan arkadaşı Gary Medel’in de referans olması sonrasında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katan Kara Kartal, savunmasındaki açığı bedelsiz bir isimle kapatmış oldu. Beşiktaş’tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak savunmacının transfer detaylarının yakın zaman içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.

Roco transferiyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, “Tosun Paşa gitti, Roco Paşa geldi” yorumunu yaptı.

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildiOlcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi
Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco ve Umut Nayir antrenmana çıktı!Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco ve Umut Nayir antrenmana çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Enzo Roco fikret orman

En Çok Okunan Haberler

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi

Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Aziz Yıldırım: Ali Koç yalan söylüyor! Pazartesi'yi bekleyin...

Aziz Yıldırım: Ali Koç yalan söylüyor! Pazartesi'yi bekleyin...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fikret Orman: Tosun paşa gitti, Roco Paşa geldi!

Fikret Orman: Tosun paşa gitti, Roco Paşa geldi!

Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi

Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi

Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco ve Umut Nayir antrenmana çıktı!

Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco ve Umut Nayir antrenmana çıktı!

Beşiktaş Simon Mignolet'in peşine düştü!

Beşiktaş Simon Mignolet'in peşine düştü!

Beşiktaş Umut Nayir'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş Umut Nayir'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!

Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.