Fikret Orman: Tosun paşa gitti, Roco Paşa geldi!

Yeni sezon öncesinde Dusko Tosic’i Guangzhou RF’e, Matej Mitrovic’i de Club Brugge’e gönderen Beşiktaş, stoper hattını Meksika ekibi Cruz Azul’la yollarını ayıran Şilili futbolcu Enzo Roco’yla takviye etmişti. 25 yaşındaki savunmacının transfer sürecine FANATİK ulaştı.

Avusturya kampında teknik direktör Şenol Güneş’in ekibine katılan Guti’den Roco’yla ilgili olarak araştırmada bulunmasını isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Güney Amerika Futbolu’nu yakından takip eden İspanyol çalıştırıcıdan gelen olumlu rapor sonrasında transfere onay verdiği öğrenildi.

Medel de etkili oldu

Roco’yla ilgili olarak Şili Milli Takımı’ndan arkadaşı Gary Medel’in de referans olması sonrasında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katan Kara Kartal, savunmasındaki açığı bedelsiz bir isimle kapatmış oldu. Beşiktaş’tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak savunmacının transfer detaylarının yakın zaman içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.

Roco transferiyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, “Tosun Paşa gitti, Roco Paşa geldi” yorumunu yaptı.

