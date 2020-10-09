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Filede perde açılıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu 2.

Filede perde açılıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi bu hafta başlıyor. Denizli’yi bayanlarda Merkezefendi Belediyespor ve Pamukkale Belediyespor, erkeklerde ise Cavidilspor takımları temsil edecek.

Denizli’nin voleybolda ki temsilcileri 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 11 Ekim Pazar günü parkeye çıkacak. 2. Lig Bayanlarda aynı grupta yer alan iki takımdan Merkezefendi Belediyespor ilk maçında Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda Akhisargücü takımını ağırlarken, Pamukkale Belediyespor ise Hasan Güngör Spor Salonunda Arkasspor’u konuk edecek.

maçlar seyircisiz
2. Lig erkeklerde ise Babadağ Spor Salonunda oynanacak müsabakada Denizli temsilcisi Cavidilspor, İnegöl Belediye ile kozlarını paylaşacak. Üç maçta aynı gün aynı saatte saat 15.00’te başlayacak. Pandemi nedeniyle alınan kararlar gereği müsabakalara seyirci alınmayacak.

Voleybolda sezonun ilk maçına çıkacak Denizli temsilcisi üç takıma Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, yeni sezonda başarılar diledi. Takımların Denizli’yi en şekilde temsil edeceğine inandığını belirten İbanoğlu, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Filede perde açılıyor

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16:09
Akşam
18:42
Yatsı
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Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Kiraz Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
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