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Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek ikide iki yaptı!

17.09.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları, bu maçla birlikte üst üste 17. galibiyetini almış oldu.

Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek ikide iki yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geldi. İlk maçta Porto Riko'yu 3-0 yenen milliler, Bulgaristan'ı da 3-0 devirerek çıkışını sürdürdü.

SETLER

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-20 BULGARİSTAN
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-19 BULGARİSTAN
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-15 BULGARİSTAN

"HEDEFLEDİĞİMİZ ŞEKİLDE BİTİRDİK"

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Eda Erdem Dündar, "Bugün güzel bir maç oldu. Saha içerisinde eğlenen bir takım vardı. Bulgaristan genç bir takımla oynamasına rağmen hücumda çok akıllı oynadılar, savunmada bizi zorladılar. Net skorla kazandık. Çok yorulmadığımız, hemen bitirdiğimiz bir maç oldu. Hedeflediğimiz şekilde bitirdik. En büyük hedeflerimden biri Olimpiyatlar. Rüya gibi bir yaz geçiyoruz. Bileti alıp Paris için hazırlıklarımızı yapmak istiyoruz. İyi gidiyoruz, umarım bu yenilmezlik serisini devam ettiririz." diye konuştu.

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