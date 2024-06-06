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  4. Filenin Sultanları THY uçağıyla “Ekonomi” gitti “Businnes” döndü

Filenin Sultanları THY uçağıyla “Ekonomi” gitti “Businnes” döndü

06.06.2024 16:11
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"Voleybol Milli Takımımız ABD’den Zaferle Döndü! ABD’deki galibiyet serisinin ardından, Voleybol Milli Takımımız, Türkiye'ye dönüş yolculuğunu THY’nin 'business' sınıfında gerçekleştirdi.

Filenin Sultanları THY uçağıyla “Ekonomi” gitti “Businnes” döndü

“Voleybol Milli Takımımız ABD’den Zaferle Döndü! ABD’deki galibiyet serisinin ardından, Voleybol Milli Takımımız, Türkiye’ye dönüş yolculuğunu THY’nin ‘business’ sınıfında gerçekleştirdi. Sporcularımız, “Rahat geldik… Galibiyetimiz var, en önemlisi bu” diyerek mutluluklarını dile getirdi. Milli takımımızın başarıları hakkında daha fazla bilgi için bizi takip edin!”

Milletler Ligi’nin ikinci ayağı için 13 saatlik ekonomi sınıfı uçuşla ABD’ye giden ve 4 maçın tamamını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, büyük moral kazanarak Türkiye’ye döndü. Paris Olimpiyatları öncesi önemli bir başarı elde eden milliler, THY uçağının ‘business’ sınıfında İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

ABD’ye ekonomi sınıfında gitmeleri sosyal medyada tepki çeken milli voleybolcular, dönüşte rahat bir yolculuk yaptı. Voleybolculardan Tuğba İvegin, “Şu an konuşulacak konu bu değil bence. Galibiyetimiz var, en önemlisi bu” dedi.

Geçtiğimiz hafta, yıldız oyuncuların ABD’ye ekonomi sınıfında uçması tepkilere neden olmuş, Ebrar Karakurt sosyal medyada, “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” diye yazmıştı.

THY VE TVF’DEN AÇIKLAMALAR

Tepkiler üzerine, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, biletleme süreçlerinin ilgili federasyonların sorumluluğunda olduğunu belirtmişti. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ise, uçuş listelerinin 17 Mayıs 2024 tarihinde THY yetkilileri ile paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı açıklamaları kabul etmenin mümkün olmadığını ifade etmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli takımın dönüş yolculuğunu ‘business’ sınıfında organize etmeye çalıştıklarını açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
2024 Voleybol Milletler Ligi

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