Filipinler-Avustralya basketbol maçındaki olaylar nedeniyle 13 oyuncu, 2 antrenöre ceza verildi!

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2019 Dünya Kupası elemelerinde oynanan Filipinler-Avustralya karşılaşmasındaki kavga nedeniyle 13 oyuncuya, bir ile 6 maç arasında değişen men cezaları verdi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz'daki 2019 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu mücadelesinde saha içinde yaşanan kavgaya ilişkin disiplin soruşturması tamamlandı. FIBA Disiplin Kurulu, Filipinler'den 10 basketbolcu ve 2 antrenör, Avustralya'dan ise 3 basketbolcuya değişen sürelerde men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Filipinler Milli Takımı Başantrenörü Vincent Reyes 1, yardımcısı Joseph Uichico 3, oyunculardan Calvin Abueva 6, Roger Pogoy, Carl Cruz, Jio Jalalon 5'er, Terence Romeo, Jayson Castro William, Andray Blatche, Jeth Rosario 3'er, Japeth Aguilar ve Matthew Wright birer maç men cezası aldı.

Avustralyalı oyunculardan Daniel Kickert 5, Thon Maker 3 ve Chris Goulding 1 maçlığına men edildi.

Ayrıca Filipinler Basketbol Federasyonuna, 2'si üç yıl ertelemeli, 3 karşılaşma seyircisiz oynama ve 250 bin İsviçre frangı para cezası, Avustralya Basketbol Federasyonuna da 100 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

