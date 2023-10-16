Filistin, 2026 Dünya Kupası ve 2027 Asya Kupası Elemeleri maçlarını Cezayir’de oynayacak

İsrail’in, Filistin topraklarına saldırıları nedeniyle Filistin Milli Futbol Takımı’nın müsabakalarında Cezayir ev sahipliği yapacak. Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve 2027 Asya Kupası Elemeleri’ndeki tüm maçlarında ev sahibi olacaklarını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cezayir’in, bu spor etkinliklerinin tüm masraflarını üstleneceğine dikkat çekilirken, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk mücadelesi olan Filistin - Avusturalya maçının 21 Kasım 2023’te Cezayir’de yapılacağı belirtildi.



