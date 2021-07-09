Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-11 Temmuz'da gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Görüşmelerde, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.
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