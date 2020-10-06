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Filistinli hasta Sakarya'da yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

SAKARYA HABERLERİ  | 06.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Filistinli hasta Sakarya'da yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Sağlık Bakanlığından "Sağlık Turizmi Belgesi" alan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) ilk defa yurt dışından gelen bir hastaya böbrek nakli yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Böbrek Nakli Merkezi uluslararası hedefini başarıyla gerçekleştirmeye başladı.

Bu doğrultuda Filistinli bir hastaya, kardeşi tarafından bağışlanan böbrek nakledildi.

Ameliyat öncesi nakil için hazırlık sürecini Doç. Dr. Hamad Dheir ve koordinatör Gülercan Şenel takip etti. Nakli gerçekleştiren cerrahi ekipte ise Prof. Dr. Fehmi Çelebi, Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, Dr. Öğretim Üyesi Necattin Fırat ve Op. Dr. Emrah Akın yer aldı.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan hasta, tedavinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, sağlık turizmi alanında Sakarya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bunu en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli adımları attıklarını belirtti.

Böbrek Nakli Merkezi yetkililerini ve ameliyatta emeği geçenleri tebrik eden Öğütlü, SAÜEAH'daki bu başarıya şahit olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir ise "Sağlık Turizm Belgesi" aldıktan sonra yabancı uyruklu hastaların da böbrek nakli ameliyatlarına başlayacaklarını duyurduklarını anlatarak, "Merkez olarak, ulusal katkının yanında uluslararası ligde de varız." ifadesini kullandı.

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