YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Filistinli Prof. Dr. El-Uveysi: "İsrail, Ortadoğu’da bir Batı sömürge projesidir"

Filistinli Prof. Dr. El-Uveysi: "İsrail, Ortadoğu’da bir Batı sömürge projesidir"

KARABÜK HABERLERİ  | 11.03.2020 18:41 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen "İsrail Ortadoğu’da Bir Batı Sömürge Projesi mi?” konulu konferansta konuşan Filistinli Prof.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen "İsrail Ortadoğu’da Bir Batı Sömürge Projesi mi?” konulu konferansta konuşan Filistinli Prof. Dr. Abdulfettah El-Uveysi, "İsrail, Batı’nın sömürgeci bir yapısıdır. Batı’nın yardımı olmadan İsrail kesinlikle ayakta duramaz. Başlangıçta İngiltere yardımcı oldu. Şimdi de İsrail’e Birleşmiş Milletler adı altında Amerika yardım ediyor" dedi.
Beytül Maktis Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen “İsrail Ortadoğu’da Bir Batı Sömürge Projesi mi?” adlı konferans Hamit Çepni Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Filistinli Profesör Abdulfettah El-Uveysi katıldı.
İsrail’in Ortadoğu’da bir batı sömürge projesi olduğunun altını çizen El-Uveysi, "İsrail, Batılıların Ortadoğu’da bir batı sömürge projesi olarak kurulan ve burada devam etmesi gerektiğini savunan bir projedir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bu projeler daima İngilizler ve Siyonistler tarafından ortaya atılmıştır. Daha önce Fransa’nın bir projesi vardı fakat onlar başarılı olamadı. Daha sonra İngiltere bu projeyi üstlendi ve maalesef bu konuda başarılı oldular" diye konuştu.
“Mısır güçlü olursa Arap devletleri de güçlü olur”
Prof. Dr. El-Uveysi, Ortadoğu bölgesinde Mısır’ın önemli bir konum olduğunu belirterek devamında şunları söyledi:
"Mısır jeopolitik konumundan dolayı uluslararası ilişkiler literatüründe o bölgenin merkezi konumunda. Kim Mısır’a tahakküm ederse Arap devletlerine de tahakküm eder. Mısır güçlü olursa Arap devletleri de güçlü olur. Mısır zayıf olursa Arap devletleri de güçsüz olur. Eğer bu örneği görmek istiyorsak şu anki Mısır’ın durumuna bakabiliriz. Biz uluslararası diplomaside Mısır’ı, Sisi’nin yapmış olduğu inkılaptan sonra başarısızlığa uğramış bir devlet olarak görüyoruz."
İsrail ile Batı sömürgeciliği arasında çok güçlü bir bağ olduğunu dile getiren El-Uveysi, Batı’nın yardımı olmadan İsrail’in kesinlikle ayakta duramayacağını ifade etti. El-Uveysi, "İsrail, batının yardımı olmadan devam edemez. Başlangıçta İngiltere yardımcı oldu. Şimdi de İsrail’e Birleşmiş Milletler adı altında Amerika yardım ediyor. İsrail, Batı’nın hala sömürgecilik projesidir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’u mahkemeye verdi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’u mahkemeye verdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Karabük Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
13:05
İkindi
16:21
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Uygar Eczanesi
Besbinevler
Hazel Eczanesi
Safranbolu
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.