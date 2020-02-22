YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Filistinli Ressam Nesrin Ayyad resim sergisi açtı

Filistinli Ressam Nesrin Ayyad resim sergisi açtı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında Filistinli Ressam Nesrin Ayyad’ın resim sergisi açıldı.Kayseri Atatürk Evi’ndeki serginin açılışında konuşan Filistinli Ressam Nesrin Ayyad; "Filistin ve Türk halkına buradan selamlarımı iletiyorum.

Filistinli Ressam Nesrin Ayyad resim sergisi açtı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında Filistinli Ressam Nesrin Ayyad’ın resim sergisi açıldı.
Kayseri Atatürk Evi’ndeki serginin açılışında konuşan Filistinli Ressam Nesrin Ayyad; "Filistin ve Türk halkına buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına katılan Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindekiler sergilenen eserleri inceledi.
Sergide toplam 15 eser görücüye çıktı.

Filistinli Ressam Nesrin Ayyad resim sergisi açtı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

TSE Diyarbakır temsilciliği, Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştü

TSE Diyarbakır temsilciliği, Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştü

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:57
İkindi
15:59
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.