Filyasyon ekibi bin sağlık çalışanına aylık 10 GB internet

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, filyasyon ekibinde görev yapan 1000 sağlık çalışanına aylık 10 GB internet hediye etti.

Başkan Kocaispir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıymetli filyasyon ekiplerimiz; Adana’mızda korona virüse karşı gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele ettiğinizi biliyoruz. Sizlerin bir nebze yükünü hafifletmek için hattınıza 10 GB internet paketi tanımlanmıştır. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Güle güle kullanın" ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili konuşan Başkan Kocaispir, “Bizler bir şekilde evlerimizde kendimizi karantinaya alırken sağlık çalışanlarımızın böyle bir şansı olmuyor. İnsanlarımızın olabildiğince kısa bir süre içerisinde iyileşmesi ve aramıza dönmesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarımızın verdikleri bu emeğe teşekkür edebilmek ve haberleşmelerini kolaylaştırmak adına gücümüz nispetince böyle bir uygulama yaptık. Onların bu özverili mücadeleleri karşısında ne yapsak azdır. Yürekten tebrik ediyorum” dedi.



