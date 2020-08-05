Fındığı yerden toplama ürün kalitesini yükseltiyor

Türk fındığının en büyük alıcılarından olan ve verim ile kalitenin yükseltilmesi için de oluşturulan Değerli Tarım Ekibi ile üreticilere destek sağlayan Ferrero firması uzmanları, ürünün tam olgunlaştırılarak daldan değil, yerden toplanması gerektiğini söyledi.

Ferrero Değerli Tarım ekibinden Ziraat Mühendisi Ömer Yılmaz, bir yıl boyunca sarf edilen çabaların karşılığını tam olarak alabilmek için hasat ve sonrasındaki kurutma ile depolama işlemlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hasat için acele edilmemesi, öncesinde de bahçenin yabancı otlardan mutlaka temizlenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Bahçe temizliğinin ardından hasat zamanı doğru tespit edilmelidir. Erken hasat edilen ürünlerde kalite ve randıman kayıpları yaşanmaktadır. Üreticiler bahçelerinde zurufların sararması, tanenin kızarması ve dalları hafifçe salladıklarında fındığın yarıdan çoğunun dökülmesi gibi kriterleri de gözlemleyerek ürünlerinin hasat olgunluğuna ulaştığını tespit edebilirler” dedi.

Hasat zamanı kadar, hasat yönteminin de önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Üreticilerimizin önemli bir kısmı daldan kopararak hasat yapmayı tercih ediyor olsa bile bu doğru bir yöntem değildir. Bu yöntem de hasatta işçi maliyetleri yüksektir. Ürünün bir kısmı olgunlaşmadan dalından koparılmaktadır. Bu hasat yöntemi de gelecek yılın ürün gözlerini taşıyan sürgünlere de çok ciddi zararlar vermektedir. Ürünün daldan toplanması yerine yerden toplanması hem işçilik hem de ürün kalitesi açısından önemlidir. Bu yöntemlerin dışında özellikle son yıllarda makine ve file ile hasatta bölgelerimizde ciddi kullanım alanı kazanmıştır” şeklinde konuştu.