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Fındık budama eğitimleri devam ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 06.12.2020 13:58 | Son Güncelleme

Samsun’da fındık budama eğitimi verildi.Çarşamba ilçesi Yukarı Kavacık Mahallesi’nde fındık budama eğitimi gerçekleşti.

Samsun’da fındık budama eğitimi verildi.
Çarşamba ilçesi Yukarı Kavacık Mahallesi’nde fındık budama eğitimi gerçekleşti. Çarşamba Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği kapsamında gerçekleşen etkinlikte ziraat mühendisi-tarım danışmanları tarafından üreticilere fındık budama eğitimi verildi.
Çarşamba’nın Yukarı Kavacık Mahallesi’nde Kamil Özay’ın bahçesinde düzenlenen eğitimde, üreticilere fındıkta doğru budamanın önemi ve budama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar anlatıldı.

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