Fındık ihracatında hedef 340 bin ton

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta, ihracatçılar 1 Eylül 2021'de başlayan ve 31 Ağustos 2022'de sona erecek sezonda 340 bin ton dış satım rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye, 2020-2021 ihraç sezonunda 292 bin 439 ton iç fındık ihracatı karşılığı 2 milyar 10 milyon 787 bin 689 dolar gelir elde etti.

Fındıkta cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına, yıl bazında 344 bin 370 tonla 2021'de, sezon bazında ise 343 bin 561 tonla 2019-2020 döneminde ulaşıldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının fındıkta olumsuz etki yapacağı tahminleri olduğunu ancak endişelerin bu yönde gerçekleşmediğini söyledi.

Sevinç, 1 Eylül'de başlayan 2021-2022 sezonunda satışların beklentiler düzeyinde devam ettiğini belirterek, 340 bin ton civarında olan ihracat tahminlerini sezon sonunda yakalamayı hedeflediklerini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının fındık ihracatına etkisini değerlendiren Sevinç, şöyle konuştu:

"2021 yılında Ukrayna'ya 4 bin 186 ton, Rusya'ya 3 bin 697 ton fındık ihracatı yapıldı. 7 bin 883 ton civarında bir rakam. Türkiye ihracatının yüzde 2'sine tekabül ediyor. Bu kriz ile ilgili esas sorun, en büyük pazarımız olan AB ülkelerinin hem kendilerinin hem de doğal olarak bu iki ülkeye yaptıkları fındıklı ürün satışlarının olumsuz etkilenmesidir. Ancak bu konuda da bir yorum yapabilmek için henüz erkendir. Elimizde yeterli, geçerli veriler mevcut değil. Ne var ki bu ciddi risk faktörünü sürekli takip etmekteyiz."

- "Sabırla ve stratejik planlar ile çalışmak gerekir"

Sevinç, yeni pazarlar bulmak için çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracat artışı sadece söylemle gerçekleştirilebilecek bir şey değildir. Bunun şartları var. Özellikle daha önce fındıklı ürünlerle ilgili tecrübesi, geleneği olmayan ülkelerden Çin'de 1998'den beridir çalışılıyor. Meyveleri ancak toplanmaya başlandı. Sonuçlar yüz güldürüyor. Bu tür ülkelerde bazı şartlar gerekli. Çin, Arap ülkeleri, Hindistan, Brezilya, Meksika da bizim hedef ülkelerimiz arasında. Bizim Türkiye'den baktığımız perspektifte 'Buralara neden fındık satamıyoruz?' diyemeyiz. Buraların kendine özel şartları var. Sabırla ve stratejik planlar ile çalışmak gerekir."

Son günlerde etkili olan kar yağışının, bahçelerin gelişme durumu bakımından fındığa olumlu etkisi olacağını dile getiren Sevinç, uzman ekiplerinin saha araştırmasına çıktığını, tüm bölgeleri tarayarak bir rapor hazırlayacaklarını ve kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

