Fındık toplamaya inovatif yöntem: Fındığı balık gibi avlıyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındık üreticileri hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Fındık tarlalarında yapılan son temizlik ve bakım çalışmalarının ardından bazı üreticiler araziye file örgüler sererek hasadı daha kolaylaştırıyor.

“HEM EKONOMİK, HEM DAHA PRATİK”

Fındık bahçesine file örgüler sererek hem daha ekonomik hem de daha kısa sürede az zahmetli şekilde fındığı topladıklarını belirten Çarşamba’nın Alibeyli Mahallesi’ndeki fındık üreticisi Turgut Bozyel, fındık ağaçlarının altına serilen file örgü sisteminden bahsetti. Pratik yöntemi anlatan fındık üreticisi Turgut Bozyel, “File serme işi tabii ki şu aralar yoğunlaştı. İlk etapta, fındık toplamak için makine çıkmıştı, onu da almıştım, makineyi de denemiştim. Ama file ile toplaması daha kolay olduğu, yevmiye ücretleri de arttığı için file işlemi daha güzel oluyor. Üç kişi ile bile olsanız rahatlıkla fındık toplayabiliyorsunuz. Önce fileleri seriyoruz ve fındığın dökülmesini bekliyoruz” dedi.

DÜZ ARAZİLER İÇİN UYGUN

Farklı tekniklerle filenin rahatlıkla tarlaya serildiğini anlatan üretici Turgut Bozyel, “File serme işi çok basit. Bunları ben yaklaşık üç seneden beri kullanıyorum. Fındık işi bittikten sonra çuvallara ayrı ayrı sıra numaralarını yazıyoruz ki seneye karışmasın diye. Serme zamanı numaralarına göre dizip seriyoruz. Çok basit bir serilişi var. Bu sene ben bir ilki yaptım. Bende bir motosiklet var, motosiklet ile fileyi serdim. Daha kolay oldu. İşin her zaman kolayına kaçıyoruz, hangisi kolaysa onu yapıyoruz. Filenin ucunu tutuyorum motosikletle fındıklığın içinde, insan tutup da yürüyeceğine bu şekilde daha basit oluyor. Çiftçi olarak nerede teknoloji varsa, nerede kolaylıklar varsa onları bulmak bizlerin işi zaten. Sadece böyle düz arazilere serebilirsiniz. Eğimli arazilerde file serme işlemini yapamayız” şeklinde konuştu.

Bozyel, fındık fiyatlarının ise kendilerini tatmin etmediğini sözlerine ekledi.

