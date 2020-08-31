Fındık üreticilerine “Fındığınızı kapınıza kadar gelerek almak isteyenlere karşı tedbirli olun” uyarısı

2020 ürünü fındık hasadı sonrası üreticilerin fındığını satarken özellikle seyyar alıcılara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu, tombul fındığın serbest piyasada Trabzon’da 50 randımanı 21 TL’den işlem gördüğünü, fabrikaların da tüccardan 21.25 TL’den alım yaptığını hatırlattı. Karabinaoğlu “Bunların üzerinde fiyat verip, genellikle köylere üreticilerin ayağına kadar giderek yapılan satışlarda sıkıntılar, aldatmalar var. Üreticilerimizi vergi levhası olmayan, kaydı bulunmayan adeta bir kantar bir araba ile köylere dadanan bu gibi alıcılara karşı uyarıyoruz. Bunlar geçmişte de vardı, şimdi de varlar. Dengesinde çeşitli şekillerde oynanmış kantarlarla köylünün emeğini fındığı eksik tartarak çalıp gidiyorlar. Üretici normal şartlarda belki de 21-22 liraya satacağı fındığından bunlar yüzünden 18-19 liraya denk gelen bir kazanç sağlayabiliyor. Ama bunun farkında değiller. Üreticinin emeğine, alın terine, bir yıllık beklentisine yazık. Bu konuda yıllardan beri uyarıyoruz. Ama önünü bir türlü alamıyoruz. Bunların yaptıkları emek gaspıdır, düpedüz hırsızlıktır. Vergi levhaları yok, denetimleri yok. Üreticilerimiz bu gibi insanlara itibar etmesinler. Satacaklarsa da mutlaka fındıklarını ayrıca tartıp ona göre versinler” dedi.

Üreticinin fındığını az tartıp almanın açıkca hırsızlık olduğunu tekrarlayan Karabinaoğlu, “Bu gibilerle ilgili muhtarları da uyardık. Ama yasal olarak yapacakları bir şey de yok. Bu konuda devletin üreticisini de mağdur eden bu gibilere karşı yaptırımlar uygulaması, tedbirler alması gerekiyor. Bunların yüzünden, fındık ticaretini yasalara ve kurallara uygun olarak yapan tüccarda mağdur oluyor” diye konuştu.

Celil Karabinaoğlu piyasadaki hareketlilik ile ilgili olarak da “Fındık bu yıl çok kaliteli. Son 5 yılın en kaliteli mahsulü oluştu. Sivri fındıklarda biraz sıkıntı var. Tombul fındık az verdiği için kaliteli, sivri çok verdiği için biraz düşük. Tombul fındıklar geçen yıla göre 1-2 randıman daha yüksek. Üretici ise fiyattan gayet memnun” ifadelerini kullandı.



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