Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva bu yıl, ‘Şehit Polis Memuru Sedat Gezer Sezonu’ olarak isimlendirildi. Kıyasıya mücadelelerin gerçekleştiği turnuvaya Mersin genelinden 37 mahalle katılırken, toplam 112 karşılaşma yapıldı. Turnuvanın son mücadelesi olan Menteş Spor-Davultepe Spor karşılaşmasına katılan Başkan Seçer, maçı Mersin halkıyla birlikte izledi.

Fındıkpınarı Futbol Sahasında gerçekleştirilen maça, Başkan Seçer’in yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şehit polis memuru Sedat Gezer’in eşi Medine Gezer ile çocukları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kıran kırana geçen mücadeleyi 4-3 üstünlükle kazanan Davultepe Spor, turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçının ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

“BU MAÇLARIN KAZANANI; BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK”

Ödül töreninde konuşan Başkan Seçer, bu sezonun özel bir sezon olduğunu ifade ederek, “Bu sezonun özel bir özelliği var. Geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de hain bir saldırı sonucu kaybettiğimiz kardeşimiz Şehit Polis Memuru Sedat Gezer sezonu olarak düzenledik. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Toprağı bol olsun, ışıklar içerisinde uyusun. Şehidimizin ailesi, çocukları ve eşi de burada” dedi.

Birlik ve beraberlik duygusu içerisinde güzel bir maç oynandığını belirten Seçer, “Centilmence geçen bir maç izledik. Hem Menteş’e hem Davultepe’ye çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir final maçı izledik. Bu maçların kazananı yok. Bu maçların kazananı; birlik, beraberlik, kardeşlik. Her iki takımı da kutluyorum. Bu sezon boyunca katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelen maçları izleyen, keyiflendiren Mersinli hemşerilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Seçer, şampiyon takım Davultepe Spor oyuncularına kupa ve ödüllerini Şehit Sedat Gezer’in çocukları Ahmet Yağız ve Melis Doğa ile birlikte verdi. Tören, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

